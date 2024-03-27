Врачи спасли водителя, устроившего страшное ДТП в Петрозаводске
Врачи республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи спасли жизнь водителю внедорожника, который попал в жесткое ДТП на улице Варламова в Петрозаводске 12 марта. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Напомним, в тот день автомобиль Mitsubishi Pajero наехал на большой скорости на бетонный блок, перевернулся и протаранил три припаркованные машины.
По данным министра, 58-летний мужчина со множественными травмами был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. После осмотра пострадавший поступил в ИТАР.
«У пациента диагностированы переломы лопатки, правого плеча, теменной кости, субарахноидальное кровоизлияние, гематомы, неосложненный перелом шейного позвонка»,
- сообщил Охлопков.
В течение нескольких дней медики боролись за жизнь водителя. Им удалось стабилизировать его состояние, позже он был переведен в травматологическое отделение, где сейчас продолжает лечение. Состояние пациента стабильное. // Фото ГИБДД Петрозаводска