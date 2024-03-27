Полиция Петрозаводска попросила помочь в поисках подозреваемого

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который запечатлен на фотографии. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина может быть причастен к краже. Его личность пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефону полиции: 8953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК