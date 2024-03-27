27 марта 2024, 12:37
Женщина оформила кредит на брата и попала под уголовную статью
Житель Карелии обратился в полицию, когда заметил, что пенсия стала меньше
Житель Карелии обратился в полицию после того, как заметил, что его пенсия стала меньше. Как выяснилось, часть денег с пенсии списывали в счет оплаты кредита в микрофинансовой организации. Но житель Питкярантского района уверял правоохранителей, что кредит не брал.
Стражи порядка завели уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования и установили обстоятельства преступления.
Оказалось, что кредит на брата взяла его 48-летняя сестра. Она воспользовалась его паспортом и взяла 20 тысяч в кредит, не предупредив мужчину. Деньги женщина потратила. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann