Женщина оформила кредит на брата и попала под уголовную статью

Житель Карелии обратился в полицию после того, как заметил, что его пенсия стала меньше. Как выяснилось, часть денег с пенсии списывали в счет оплаты кредита в микрофинансовой организации. Но житель Питкярантского района уверял правоохранителей, что кредит не брал.

Стражи порядка завели уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования и установили обстоятельства преступления.

Оказалось, что кредит на брата взяла его 48-летняя сестра. Она воспользовалась его паспортом и взяла 20 тысяч в кредит, не предупредив мужчину. Деньги женщина потратила. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann