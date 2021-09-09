Врачи скорой вызвали росгвардейцев из-за неадекватного пациента

Помощь росгвардейцев потребовалась бригаде скорой помощи в Петрозаводске. В минувшую среду, 8 сентября, медики прибыли по вызову на улицу Краснодонцев.

Медики нашли мужчину в неадекватном состоянии, предположительно, он был пьян. Однако его поведение заставило врачей вызвать вневедомственную охрану, после чего только врачам удалось осмотреть мужчину. Оказалось, что медпомощь ему не требуется. В ходе проверки личности выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Росгвардейцы задержали его и передали полиции.

Это не первый случай, когда росгвардейцы выручают карельских врачей. Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя, ударившего фельдшера скорой. (фото fsHH, pixabay.com)