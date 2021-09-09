Дачу жителя Карелии обокрали

В конце августа в полицию Беломорского района обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что его дачу обокрали. Кто-то разбил окно, проник внутрь и похитил продукты и алкогольные напитки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что преступление совершил 26-летний житель Беломорска. Он приехал в дачный кооператив в гости к другу. Узнав, что на соседней даче никого нет, он решил поживиться.

На счету мужчины это уже не первое преступление. Сейчас он задержан. Фото pixabay.com/fsHH