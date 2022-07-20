Врачи объяснили, чем опасно мытье головы на ночь

Мыть голову перед сном – плохая затея. Так считают врачи-дерматологи. Врач-дерматолог Анна Карпова в беседе с «Доктором Питером» рассказала, что если не высушить волосы и лечь спать, то подушка может намокнуть. Если в подушке - натуральный наполнитель (пух, перо), то могут завестись клещи.

Другой риск для здоровья возникает, если человек с мокрой головой спит в прохладном помещении. В этом случае можно заработать переохлаждение. Из-за сна в прохладном помещении может возникнуть спазм сосудов с последующим возникновением головной боли, а также появлением признаков простуды. Кроме того, если уснуть с мокрыми волосами, то утром на голове может твориться полный хаос.

Врач, Елена Агафонова также считает, что мокрые волосы во время сна могут пострадать, травмироваться или замяться. По мнению эксперта, сушить голову нужно не менее чем за 20-30 минут того, как человек пойдет спать. Также специалист советует использовать наволочки не из грубых материалов, в идеале подойдут шелковые. (фото unsplash.com, Chris Slupski)