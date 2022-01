Врачи назвали четыре продукта, улучшающие настроение зимой

Врачи-диетологи из США рассказали о четырех продуктах, которые помогут людям справиться с зимней хандрой. Если скорректировать рацион, то и настроение улучшится, пишет Eat This, Not That!.

В холодное время года у многих наступает так называемое сезонное аффективное расстройство. Оно приводит к усталости, депрессии, нарушению мыслительных функций и ожирению.

Причиной являются дефицит витамина D, падение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина.

Врачи рекомендуют скорректировать свой рацион. В меню нужно включить обогащенные злаки на завтрак. В них много клетчатки, витамина B12 и фолиевой кислоты, которые улучшают настроение.

Также важную роль играет рыба, в ней много незаменимых жирных кислот омега-3 и белка.

Темный шоколад поможет насытить организм магнием, который играет роль в облегчении симптомов депрессии.

Кроме того, нужно есть тофу, чтобы поддерживать высокий уровень железа. // Фото: Shutterstock.com