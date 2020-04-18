Врач рассказал, что коронавирус может проявляться на коже

Одними из возможных симптомов коронавируса назвали сыпь на коже и проявление сетчатого сосудистого рисунка. Об этом рассказал профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, его слова передает «Московский комсомолец».

По информации Авдеева, чаще всего кожные симптомы проявляются у молодых пациентов с диагнозом Covid-19.

«При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При Covid-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная», - пояснил специалист.

Авдеев, тем не менее, предостерег россиян от похода в больницу при первых проявлениях сыпи, поскольку этот симптом не является гарантией заражения коронавирусом.