18 апреля 2020, 15:33
Врач рассказал, что коронавирус может проявляться на коже
Россиян призвали не бежать в больницу при появлении высыпаний на теле
Одними из возможных симптомов коронавируса назвали сыпь на коже и проявление сетчатого сосудистого рисунка. Об этом рассказал профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, его слова передает «Московский комсомолец».
По информации Авдеева, чаще всего кожные симптомы проявляются у молодых пациентов с диагнозом Covid-19.
«При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При Covid-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная», - пояснил специалист.
Авдеев, тем не менее, предостерег россиян от похода в больницу при первых проявлениях сыпи, поскольку этот симптом не является гарантией заражения коронавирусом.