Врач перечислила главные ошибки при сбивании температуры

Привычные для многих россиян способы понижать температуру тела при гриппе и ОРВИ являются ошибочными. Об этом предупредила иммунолог Евгения Паршина, пишет aif.ru.

Так, врач категорически не рекомендует сбивать температуру обтираниями уксусом или водкой. Этот народный метод может оказаться опасным, особенно для детей.

- При неправильном разведении уксуса растут риски ожогов кожи или слизистых, а также возможно и серьезное отравление организма. При нем проявятся такие симптомы, как тошнота или даже рвота, боли и другие. Водка также чревата отравлением организма из-за попадания ее через кожу в кровь,

- заявила объяснила иммунолог.

Паршина также напомнила, что температуру не стоит сбивать при невысоких показателях (до 38 градусов). Это помешает иммунитету побороть болезнь.

Если человек нормально переносит повышенную температуру, у него нет ломоты в теле, состояние не ухудшается серьезно, лучше подождать.

- Но если даже при показателе 37 и чуть выше плохое состояние, человеку тяжело, у него присутствует сильная общая слабость, всего ломает, тогда не надо дожидаться - сбивать температуру следует сразу, - отметила врач. // фото: pixabay.com