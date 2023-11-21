Названа неудачная каша для завтрака

Хороший завтрак, который зарядит энергией, должен содержать 60-100 граммов белка, 100-150 г клетчатки и 100-120 г углеводов. Идеальная формула, по словам диетолог Регины Ахуньяновой, выглядит следующим образом: сложные углеводы (крупы), плюс белок (яйца, котлеты, рыба), плюс жир (5 г сливочного масла 82,5%).

Для завтрака подойдет гречневая каша или другая крупа. Такая каша даст ощущение сытости на 3-4 часа. А вот обычная овсянка на воде и без масла будет самым бесполезным завтраком. После такого приема пищи можно проголодаться уже через час.

«Бутерброд на основе цельнозернового хлеба или гречишного хлеба со свежими овощами, зеленью, яйцом или рыбой. Такой завтрак - это минус три килограмма в неделю. Конечно, при соблюдении порции: 300-400 г - для женщин, 400-600 г - для мужчин», - пояснила диетолог изданию «Доктор Питер».

Завтракать лучше в течение 40 минут после пробуждения, потом можно принимать пищу через 3-4 часа. Если голод наступит раньше, нужно перекусить орехами, йогуртом или фруктами. // фото freepik.com