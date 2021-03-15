Врач назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Следование принципам здорового образа жизни с молодого возраста может продлить жизнь человека на 20-25 лет. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова, слова эксперта приводит РИА Новости.

В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры,

- заявила Дроздова.

Специалист отметила, что именно здоровые привычки вносят решающий вклад в продолжительность жизни. Чем раньше человек начинает придерживаться здорового образа жизни, тем больше шансов у него прожить много лет. Фото biotopix.ru