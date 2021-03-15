15 марта 2021, 19:56
Путин назначил Медведева на новую должность
Бывший премьер-министр стал заместителем Путина в совете по науке и образованию
Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев получил новую должность. Владимир Путин назначил его своим заместителем в совете по науке и образованию, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, президент возглавил совет, а также ввел в состав президентского совета по науке и образованию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назначив его заместителем председателя совета.
Также в состав совета вошли помощник главы государства Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов, уточняет РИА Новости. Фото krasnoyarsk-news.net