Путин назначил Медведева на новую должность

Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев получил новую должность. Владимир Путин назначил его своим заместителем в совете по науке и образованию, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, президент возглавил совет, а также ввел в состав президентского совета по науке и образованию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назначив его заместителем председателя совета.

Также в состав совета вошли помощник главы государства Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов, уточняет РИА Новости. Фото krasnoyarsk-news.net