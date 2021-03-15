Космонавт сфотографировал Онежское озеро с борта МКС

Снимок Онего покрытого льдом появился в официальном сообществе компании «Роскосмос», сообщает сайт vesti.ru, со ссылкой на ГТРК «Вологда».

Автор фото – командир МКС, космонавт Сергей Рыжиков.

На снимке хорошо видны очертания второго по величине пресноводного озера в Европе. В кадр попало и окружающее водоем пространство – территория Карелии и Вологодской области. По краю земли видно синее свечение, образующиеся в результате освещения Солнцем атмосферы Земли.

Фото с сайта vesti.ru