15 марта 2021, 16:22
Космонавт сфотографировал Онежское озеро с борта МКС
На снимке хорошо видно огромное пространство воды покрытое льдом
Снимок Онего покрытого льдом появился в официальном сообществе компании «Роскосмос», сообщает сайт vesti.ru, со ссылкой на ГТРК «Вологда».
Автор фото – командир МКС, космонавт Сергей Рыжиков.
На снимке хорошо видны очертания второго по величине пресноводного озера в Европе. В кадр попало и окружающее водоем пространство – территория Карелии и Вологодской области. По краю земли видно синее свечение, образующиеся в результате освещения Солнцем атмосферы Земли.
Фото с сайта vesti.ru