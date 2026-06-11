Впервые в Петрозаводске - бои в клетке «Северный воин»

Турнир «Северный воин» обещает стать одним из самых ярких спортивных событий весны в столице Карелии.
4 апреля в ФОК "Динамо" зрителей ждёт яркое шоу и насыщенная программа: восемь боёв, где спортсмены продемонстрируют технику и силу, и поединок титулованных бойцов.
Главный бой по правилам профессионального MMA проведут:
- Ролан Зиннатов - победитель Кубка Мира, серебряный призёр Чемпионата Мира, Чемпион Европы и России по боевому самбо,
- Магомед-Амин Плиев - победитель Чемпионата России, Обладатель Открытого Кубка Всемирной федерации боевого самбо.
Организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее: количество мест в зале ограничено. Приобрести билеты можно в центральной кассе по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 6 (режим работы: будни с 10:30 до 17:30), а также на сайте организаторов.
Справки: +7 911 4000-595.
Купить билет можно по ссылке.
Возрастное ограничение 12+.
Фото предоставлено ООО «Интерфест»
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