Впервые в Петрозаводске - бои в клетке «Северный воин»

В программе — восемь зрелищных поединков, кульминацией которых станет противостояние титулованных профессионалов Ролана Зиннатова и Магомеда-Амина Плиева (12+)

Фото предоставлено ООО «Интерфест»

Турнир «Северный воин» обещает стать одним из самых ярких спортивных событий весны в столице Карелии.

4 апреля в ФОК "Динамо" зрителей ждёт яркое шоу и насыщенная программа: восемь боёв, где спортсмены продемонстрируют технику и силу, и поединок титулованных бойцов.

Главный бой по правилам профессионального MMA проведут:

- Ролан Зиннатов - победитель Кубка Мира, серебряный призёр Чемпионата Мира, Чемпион Европы и России по боевому самбо,

- Магомед-Амин Плиев - победитель Чемпионата России, Обладатель Открытого Кубка Всемирной федерации боевого самбо.

Организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее: количество мест в зале ограничено. Приобрести билеты можно в центральной кассе по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 6 (режим работы: будни с 10:30 до 17:30), а также на сайте организаторов.

Справки: +7 911 4000-595.

Купить билет можно по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.

Фото предоставлено ООО «Интерфест»

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