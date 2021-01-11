Впервые в истории Костомукши смертность превысила рождаемость

Впервые в истории города горняков смертность значительно превысила рождаемость, сообщает газета «Новости Костомукши».



В 2020-м году родились 284 костомукшанина, а умерли 320. Показатель рождаемости — самый низкий с 2014 года, а показатель смертности — самый высокий за тот же период. Однако, для такого положения дел есть объяснение.

Сейчас родителями становятся дети, рождённые в 90-е годы. Граждан этого возраста объективно мало, в то время был демографический спад. Кроме того, сами становиться родителями они не торопятся – учатся, работают, не спешат ни с созданием семьи, ни с рождением детей. В прошедшем году первенцы родились в 89 семьях, тогда как годом ранее – в 139, а в 2015-м – в 166 парах. Разница почти в два раза. Та же картина в статистике заключённых браков: 189 в прошедшем году, 272 бракосочетания – в 2014-м.

– рассказала начальник отдела ЗАГС Костомукши Оксана Баринова.

Более ответственно и осознанно относятся к планированию и расширению семьи люди старшего возраста. Например, четвёртые и последующие дети родились в ушедшем году в 14 семьях. Годом ранее – в 19. В предыдущие годы таких семей не насчитывалось и десятка за год. Кроме того, сильно сместился возраст первого родительства – даже первенцы появляются чаще у граждан в возрасте за 30 лет.

Смертность тоже обусловлена естественными причинами. Сейчас уходят из жизни самые старшие из первых поселенцев нашего города. Многие ведь уже в почтенном возрасте. Кто-то перевозил к себе своих родителей, которые здесь состарились и теперь уходят. Население города стареет, а молодёжь обновлять его не спешит, отсюда и такие показатели.

– пояснила Оксана Баринова.

Фото с сайта s.fishki.net