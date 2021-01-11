Гонщики со всей России примут участие в ралли «Карелия 2021»

Первый этап Чемпионата России – Ралли «Карелия 2021» будет проходить с 22 по 25 января в Лахденпохском районе, сообщает Министерство спорта РК. В соревнованиях примут участие спортсмены со всей страны.

Трасса ралли протяженностью около 497 км разделена на три секции. Гонщики будут соревноваться в скорости на дистанции со снежно-ледовым покрытием. В эти же дни на трассе пройдет Первый этап Кубка Республики Карелия по автомобильному спорту. Протяженность маршрута – более 261 км.

Ранее мы публиковали карту ралли «Карелия 2021» и график перекрытия автомобильных дорог в связи с проведением соревнований. (Фото: autosport.com.ru).

