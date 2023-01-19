Возросло число жертв аварии на севере Карелии

Сегодня стало известно, что 68-летняя женщина-пассажир автомобиля «Дэу Матиз» умерла в больнице.

50-летний водитель легкового автомобиля умер 18 января на месте жесткого столкновения на автодороге Кола-Госграница. Водитель машины «Хендай» находится в больнице.

По предварительной информации прокуратуры, 38-летний водитель автомобиля «Хендай Грандер» при входе в левый поворот не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Дэу Матиз». Была организована проверка, ее ход контролирует прокуратура. // фото: пресс-служба ГИБДД Карелии