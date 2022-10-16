Воздух в Карелии в понедельник прогреется до плюс 11

Завтра, 17 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, временами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+8°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренные дожди. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°С, днем +6,+11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+7, пасмурно, дождь.

В Сегеже +7+10, пасмурно, дождь.

В Сортавале +8+11, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com