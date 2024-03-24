Восьмиклассник спас больше ста человек во время теракта в «Крокусе»

Школьник по имени Ислам спас более ста человек во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказал изданию 15-летний юноша, он подрабатывал в «Крокусе» в течение года, подросток трудился в гардеробе. Услышав стрельбу, молодой человек начал выводить людей, рискуя собственной жизнью.

«Ровно в 20:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены «черные» выходы. Одного из террористов я увидел. Он был с бородой и ружьем в руках. Вчера было 6200 человек. Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог, и ушел домой. Героем себя не считаю»,

- поделился юноша.

По данным на утро 24 марта, в результате атаки на концертный зал в Москве погибли 133 человека. Еще 152 ранены. // Фото «Петрозаводск говорит»