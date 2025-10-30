Восьмиклассник изнасиловал двух девочек в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летнего юношу обвиняют в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, первый инцидент случился еще 10 октября в одной из саун Северной столицы. Как сообщила 13-летняя потерпевшая, ее знакомый вступил с ней в половой акт с применением силы. Также в полицию обратилась еще одна потерпевшая - 16-летняя девушка. Она заявила об изнасиловании тем же молодым человеком 28 октября.

Подозреваемый задержан. Известно, что он учится в восьмом классе. Полиция также ищет его 16-летнего приятеля, который принимал участие в одном из преступлений.

