Вор дважды посетил магазин цифровой техники в Петрозаводске

Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли две кражи из магазина бытовой техники, совершенные в августе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, 26-летний мужчина два раза приходил в торговую точку в течение нескольких дней. Он украл портативные аккумуляторы, ущерб превысил 16 тысяч рублей.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

