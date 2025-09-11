11 сентября 2025, 09:43
Вор дважды посетил магазин цифровой техники в Петрозаводске
Стражи порядка карельской столицы раскрыли хищение техники
Фото: МВД по РК
Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли две кражи из магазина бытовой техники, совершенные в августе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, 26-летний мужчина два раза приходил в торговую точку в течение нескольких дней. Он украл портативные аккумуляторы, ущерб превысил 16 тысяч рублей.
По факту краж возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
