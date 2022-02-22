Вонзившего в грудь подруги кинжал мужчину отправят в колонию

Мужчина в поселке Лоухи тяжело травмировал свою сожительницу. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда ее здоровью, опасного для жизни, сообщили в прокуратуре Карелии.

События, за которые агрессор получил срок, произошли в октябре прошлого года. Они с подругой выпивали дома, женщина стала предъявлять претензии на бытовой почве.

Она при этом нецензурно выражалась, оскорбляла мужчину. Он не стерпел, схватил самодельный кинжал и нанес ей удар в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд учел все обстоятельства дела и то, что мужчина ранее уже был судим. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: aryokmateus/pixabay.com