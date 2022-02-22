В дом к пенсионерке в Сегеже ворвался злодей и приставил к телу гвоздь

В суд передали дело о разбойном нападении на пожилую сегежанку. В квартиру к пенсионерке проник ее сосед, сообщили в прокуратуре Карелии.

В декабре прошлого года 30-летний житель Сегежи был пьян и без разрешения зашел в квартиру к пожилой соседке. Мужчина потребовал дать ему 500 рублей. Пенсионерка отказала, тогда он нанес ей многочисленные удары деревянной обувной щеткой.

При этом агрессор угрожал убийством, продолжал требовать деньги, удерживал женщину, приставив к ее телу металлический гвоздь. Денег он так и не получил, пришлось покинуть квартиру.

На голове и теле пострадавшей остались многочисленные ушибы и кровоподтеки. Было возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант признал вину. // Фото: stihi.ru