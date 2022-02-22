Иномарка в Петрозаводске сбила пешехода

Поздним вечером 21 февраля легковой автомобиль наехал на пешехода в Петрозаводске. В Госавтоинспекции сообщили, что это было примерно в 23 часа.

Инцидент произошел на пересечении Вознесенского шоссе с проездом Строителей. Около края дороги находился 41-летний мужчина, по проезжей части двигался 61-летний водитель на Mazda.

Иномарка сбила пешехода, он пострадал. Сейчас обстоятельства этого ДТП выясняют. // Фото: источник