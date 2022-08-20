Волк ночью пришел в деревню и повис на калитке

Ночью в деревню Сарка в Ленинградской области пришел волк. Вероятно, он хотел найти еду, пишет 47news.

Однако поживиться незваному гостю не удалось. Он застрял задними лапами в калитке и не смог выбраться. Так и висел, пока не появился привлеченный лаем собак хозяин дома.

Мужчина сначала подумал, что к нему пытался забраться соседский пес. Только потом он понял, что видит волка.

Как ни странно, хищник не реагировал на людей и собак, был спокоен. Он висел вниз головой, передние лапы почти касались земли. Мужчина кусачками перерезал проволоку, волк ушел. // Фото: pxhere.com