26 августа 2025, 15:07
Военнослужащего Дмитрия Кекшоева похоронили в Карелии
В Олонецком районе простились с погибшим на СВО земляком
Фото администрации Олонецкого района
Сегодня в Карелии прошли похороны еще одного участника специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.
В деревне Тукса проводили в последний путь Дмитрия Кекшоева. Боец погиб на СВО. Проститься с ним пришли его близкие, родные, друзья, бывшие коллеги.
Военнослужащего похоронили с воинскими почестями. Власти района выразили соболезнования его родственникам.
Напомним, также сегодня в Сегеже простились с бойцом СВО Вадимом Малышевым.