Военнослужащего Дмитрия Кекшоева похоронили в Карелии

Сегодня в Карелии прошли похороны еще одного участника специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

В деревне Тукса проводили в последний путь Дмитрия Кекшоева. Боец погиб на СВО. Проститься с ним пришли его близкие, родные, друзья, бывшие коллеги.

Военнослужащего похоронили с воинскими почестями. Власти района выразили соболезнования его родственникам.

Напомним, также сегодня в Сегеже простились с бойцом СВО Вадимом Малышевым.