24 января 2025, 20:24
Воду в карельском городе, где объявлен режим ЧС, привозят с задержкой
Людям доставляют питьевую и техническую воду
В Питкяранте пока не устранили аварию на сетях. Более 20 домов остаются без воды. Воду горожанам доставляют, но с задержкой. Об этом сообщили в администрации округа. Причина в большом количестве заявок.
«В связи с большим количеством желающих набрать воду, график подвоза питьевой воды сместился с задержкой. Просьба проявить терпение, вода будет доставлена до каждого!»,
- говорится в сообщении.
Кроме водовозки с питьевой водой в городе будет курсировать пожарная машина с технической водой. // фото unsplash.com