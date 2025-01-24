24 января 2025, 20:24
Происшествия

Воду в карельском городе, где объявлен режим ЧС, привозят с задержкой

Людям доставляют питьевую и техническую воду

В Питкяранте пока не устранили аварию на сетях. Более 20 домов остаются без воды. Воду горожанам доставляют, но с задержкой. Об этом сообщили в администрации округа. Причина в большом количестве заявок.

«В связи с большим количеством желающих набрать воду, график подвоза питьевой воды сместился с задержкой. Просьба проявить терпение, вода будет доставлена до каждого!»,

- говорится в сообщении.

Кроме водовозки с питьевой водой в городе будет курсировать пожарная машина с технической водой. // фото unsplash.com

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