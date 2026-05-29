Воду повторно отключат сегодня в ряде домов в Петрозаводске

На Перевалке второй день подряд будут проводиться работы на сетях водоснабжения

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня в 9 часов утра в Петрозаводске произойдет отключение холодной воды в ряде домов на Перевалке. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным ЕДДС, воды не будет по следующим адресам: ул. Зеленая, д. 14, 28, 30, 34, ул. Бабушкина, д. 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, ул. Плеханова, д. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, пер. Ругозерский, д. 7, 9, ул. Пудожская, д. 37, 39. Отключение запланировано до 20 часов. Это связано с проведением плановых работ на сетях.

Напомним, днем ранее в этих же домах уже отключали холодную воду.