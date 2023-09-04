Водители Петрозаводска убирают дорожные знаки ради парковки

Автомобилисты все чаще стали мешать ремонтным работам АО «ПКС-Водоканал». Водители паркуют машины прямо на месте повреждений, и предупреждающие знаки не становятся для них преградой. Деревянные барьеры со знаками без зазрения совести переносят, освобождая место для парковки личного авто. Недавно так поступил водитель на ул. Питкярантская, д. 24. Машину вплотную к месту проведения работ оставляли и у дома №37 на проспекте Александра Невского.

Владельцы бросают свои автомобили прямо на колодцах, несмотря на ограждения. Из-за припаркованного рядом с повреждением транспорта, специальная техника АО «ПКС-Водоканал» не может подъехать к месту работ. Без ГИБДД в таких ситуациях с проблемой не справиться – приходится долго искать владельцев машин. В это время без водоснабжения могут оказаться жители близлежащих домов, а возможно, и сам горе-водитель.

АО «ПКС-Водоканал» обращается к автолюбителям с просьбой: не усложняйте работу коммунальным службам и ГИБДД. Владельцам, чьи авто препятствуют ремонту сетей, звонят с требованием незамедлительно переставить автомобиль. Иногда собственников авто сразу найти не удается, что замедляет процесс восстановления водоснабжения.

При обнаружении знака, предупреждающего о ремонте, не ставьте машину вплотную к этому месту и тем более не переносите ограждения. Даже в текущий момент работы не ведутся, это не значит, что аварийная бригада не приедет на место повреждения позже.