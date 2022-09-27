27 сентября 2022, 08:48
Водители отказываются ездить до новой остановки на Ключевой
Маршруты автобусов в Петрозаводске продлили, но пассажирам приходится ходить на старую остановку
Маршруты автобусов № 17, 12 и 8 в Петрозаводске продлили, обустроив новую остановку на пересечении улиц Петрова и Кемской. Однако жителям Ключевой приходится ходить к старой остановке. Об этом они пишут в паблике «Подслушано ПТЗ» ВКонтакте.
Согласно сообщению мэрии, маршруты должны были продлить с 23 сентября. Но далеко не все водители доезжают до нового остановочного пункта около жилого комплекса «Бульвар у родников».
- Водители отказываются туда ехать! Едут через раз, кто-то едет, кто-то нет… И никто на них повлиять не может! Продолжаем спускаться вниз на старую конечную остановку на Кемскую, - жалуются жители. // Фото: «ПТЗ говорит»