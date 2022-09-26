Охлопков объяснил причины усталости и сонливости

Глава карельского Минздрава продолжает в своем аккаунте рассказывать не только о медицине в регионе, но и давать различные совету для поддержки здоровья. На этот раз Михаил Охлопков объяснил, откуда у многих людей берется постоянная усталость и возникает желание поспать. По его словам, это можно объяснить физиологическими и психологическими причинами.

К первым он отнес анемию, дефицит витамина D, болезни щитовидной железы, мигрень, болезни ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания. Он резюмировал, что часть причины постоянной усталости кроются в переоценке своих возможностей. Ко вторым он отнес синдром хронической усталости, депрессию и циклотомию.

Синдром хронической усталости возникает вследствие нарушения психогигиены, недостатка питательных веществ, переутомления, нарушения сна, неправильного труда, отдыха и питания. Все это приводит к тому, что мозг переутомляется.

На состояние влияют и негативное восприятие себя, мысли о собственных неудачах и несовершенствах, мысли о плохом отношении со стороны других людей и негативное видение своего будущего. Министр пояснил, что циклотимия - это аффективное наследственное расстройство, когда из-за генетической аномалии процессов регулирования энергии внутри нейронов последние могут вырабатывать какое-то время мало энергии (неделю, месяц). По словам Охлопкова, у этого расстройства две группы симптомов, противоположных друг другу. Это «хорошее настроение» - энергичность, гиперактивность, подъем настроения, усиленная работоспособность, чувство постоянного благополучия, сокращение сна и «плохое настроение» - признаки обычной депрессии, ложные болевые и иные симптомы со стороны внутренних органов.

Глава Минздрава Карелии посоветовал больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и «переключаться» с одной сферы умственной деятельности на другую. (фото unsplash.com, Kristina Tripkovic)