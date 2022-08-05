Водитель внедорожника сбил медведя на трассе и погиб

В Иркутской области водитель внедорожника погиб после столкновения с медведем на трассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным источника, трагедия произошла поздним вечером в четверг на трассе «Вилюй». Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил выбежавшего на дорогу медведя. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП 42-летний водитель внедорожника умер на месте аварии. 56-летний водитель грузовика госпитализирован. Медведь погиб - его забрали представители лесничества.

Обстоятельства трагедии на трассе выясняются. Фото: unsplash.com