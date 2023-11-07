Водитель в Карелии отправил ГАЗель в кювет

Днем 3 ноября на региональной трассе в Кондопожском районе случилась авария. Водитель не удержал автомобиль на дороге и получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это произошло в 12:20 неподалеку от Кедрозера, на 34-м километре автодороги «Кондопога - Викшезеро».

Автомобилист потерял управление, в результате ГАЗель вылетела в кювет и опрокинулась. Находившийся внутри водитель пострадал, идет проверка. // фото: ГИБДД Карелии