Житель Карелии опустошил копилку приятеля и ни в чем себе не отказывал

Из квартиры 60-летнего жителя одного из поселков Лахденпохского района пропали 170 тысяч рублей. Оказалось, причиной кражи стала отзывчивость потерпевшего, сообщили в МВД Карелии.

В гости к мужчине пришли приятели, один из них попросил одолжить немного денег. Хозяин достал копилку из серванта и тут же отсчитал несколько банкнот. Но оставшиеся деньги на место не убрал, а положил на тумбочку. Ближе к ночи он заснул и не заметил, как гости ушли. Пропажу денег обнаружил только утром.

Полицейские проверили гостей и вычислили 57-летнего приятеля мужчины. Тот признался, что забрал все деньги и ни в чем себе не отказывал несколько дней.

Воришка покупал алкоголь, продукты, купил новый мобильный телефон. Потом на такси отправился в Олонецкий район, там его и задержали. Но при себе у него было уже лишь две тысячи рублей. // фото: freepik.com