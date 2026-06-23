Водитель сбил женщину в Петрозаводске и лишился прав

Петрозаводский городской суд привлек к административной ответственности 39-летнего мужчину, который обвинялся в совершении ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Было установлено, что в январе этого года на улице Кемской водитель фургона сбил 43-летнюю женщину-пешехода. Виновник аварии проявил полное безразличие к судьбе пострадавшей, не вызвал скорую, не извинился перед горожанкой, не принял мер к заглаживанию вины. Бригаду медиков и полицию вызвали очевидцы.
Учитывая пожелание потерпевшей, суд назначил водителю максимально строгое наказание и лишил его прав на полтора года. Он обязан будет сдать удостоверение в ГАИ в течение трех дней после вступления постановления в силу.
Ранее сообщалось о том, что автомобиль сбил двух девочек в Петрозаводске.