Водитель сбил женщину в Петрозаводске и лишился прав

В карельской столице суд лишил водительского удостоверения виновника ДТП

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Петрозаводский городской суд привлек к административной ответственности 39-летнего мужчину, который обвинялся в совершении ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в январе этого года на улице Кемской водитель фургона сбил 43-летнюю женщину-пешехода. Виновник аварии проявил полное безразличие к судьбе пострадавшей, не вызвал скорую, не извинился перед горожанкой, не принял мер к заглаживанию вины. Бригаду медиков и полицию вызвали очевидцы.

Учитывая пожелание потерпевшей, суд назначил водителю максимально строгое наказание и лишил его прав на полтора года. Он обязан будет сдать удостоверение в ГАИ в течение трех дней после вступления постановления в силу.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль сбил двух девочек в Петрозаводске.