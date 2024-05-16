Водитель кроссовера развернулся и подбил «Рено Дастер»

Авария на Заводской в Петрозаводске попала на видео. Видео появилось в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Водитель кроссовера прижался к обочине, пропустил несколько автомобилей которые двигались в сторону Шуйского шоссе, а затем стал разворачиваться. Но маневр оказался неудачным и привел к столкновению с двигавшимся автомобилем «Рено Дастер». По проезжей части разлетелись обломки. Машины остались дожидаться ГИБДД. // фото скриншот