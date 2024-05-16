Тренер по лыжным гонкам умер в Карелии

На 72-м году жизни не стало тренера по лыжным гонкам Натальи Галеты. Трагическую новость сообщили в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва им. А.П. Шелгачева

в Кондопоге.

Наталья Галета проработала в спортивной школе 32 года в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе и тренера. Ее не стало 14 мая. Была отмечена знаком «Отличник физической культуры», медалью «Профессионал России», почетной грамотой Министерства образования и по делам молодежи РК.

Прощание пройдет в пятницу в траурном зале Кондопоги. // фото VK-паблик спортивной школы / unsplash.com/ Parth Natani