16 мая 2024, 12:33
Тренер по лыжным гонкам умер в Карелии
Прощание с Натальей Галетой пройдет в пятницу
На 72-м году жизни не стало тренера по лыжным гонкам Натальи Галеты. Трагическую новость сообщили в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва им. А.П. Шелгачева
в Кондопоге.
Наталья Галета проработала в спортивной школе 32 года в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе и тренера. Ее не стало 14 мая. Была отмечена знаком «Отличник физической культуры», медалью «Профессионал России», почетной грамотой Министерства образования и по делам молодежи РК.
Прощание пройдет в пятницу в траурном зале Кондопоги. // фото VK-паблик спортивной школы / unsplash.com/ Parth Natani