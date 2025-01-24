Водитель BMW травмирован в жестком ДТП в Петрозаводске

Водитель автомобиля BMW получил травмы в жестком ДТП, которое произошло около 20 часов 23 января в Петрозаводске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 49-летний водитель автомобиля Renault при повороте налево на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской не уступил дорогу автомобилю BMW. Произошло столкновение, которое попало в объектив камеры наблюдения.

Водитель немецкого автомобиля получил телесные повреждения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото ГАИ