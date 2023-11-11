11 ноября 2023, 14:37
Вода в карельском городе приобрела странный цвет
Утки плавают в канаве, наполненной водой зеленого оттенка
Вода в канаве ливневой канализации на севере Карелии позеленела. Ролик появился в сообществе «Антибеседка-Костомукша».
Вода в канаве частично окрашено в странный оттенок. В ней как ни в чем не бывало плавают утки. Автору видео удалось разгадать тайну зеленой воды.
«Оказывается, это следствие утечки воды из теплосетей, которая подкрашивается», - произносит мужчина. Он также произносит, что краситель безвреден для окружающей среды. // фото скриншот видео