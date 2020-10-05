Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 15

Завтра, 6 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, местами до +3°С, днем +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +11, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +13, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.