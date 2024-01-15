Во вторник в Карелии потеплеет до минус 3

Завтра, 16 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18°С, на северо-западе до -23°С, днем -8, -13°С, на юге местами -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -15-21, пасмурно, снег.

В Сегеже -12-16, пасмурно, снег.

В Сортавале -13-16, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»