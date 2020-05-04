Во вторник в Карелии потеплеет до +16 градусов

5 мая, во вторник, в Петрозаводске и Карелии ожидается теплая и маловетреная погода, сообщает Карельский гидрометцентр.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью +2+4, днем +12+14.

В целом по Карелии погода также будет теплой и благоприятной, но отмечается, что местами будет туман, а на севере республики – гололедица.

Ветер северо-западный, северный, на юге северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью от -2 до +7, днем может достигать +16 градусов, но у водоемов не будет выше +7.