Во вторник в Карелии похолодает до минус 32

Завтра, 9 марта, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью -23, -25°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -23, -28°С, местами до -30, -32°С, днем -14, -19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -15-23, ясно.

В Сегеже -17-20, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -15-19, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото misanec.ru