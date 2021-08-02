Во вторник в Карелии будет дождливо и тепло

Погода в столице Карелии 3 августа будет облачной. Синоптики предупредили о дождях, их можно ждать в течение всего дня, но ночью и утром осадки особенно сильные, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в Петрозаводске днем составит +17, +19 градусов, ночью +13, +15. Атмосферное давление будет падать ночью, а днем расти.

В районах Карелии тоже дожди, местами довольно сильные. По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +14;

В Кондопоге днем +20;

В Медвежьегорске днем +20;

В Пудоже днем +23;

В Сегеже днем +19;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +18. // Фото: Pexels