Во вторник начнется запись детей в первые классы школ Петрозаводска

28 марта в 8:00 стартует запись детей в первые классы школ. Подать заявление можно лично и через портал Госуслуги. По словам замглавы города Натальи Кармазиной, запись будет вестись одновременно через федеральный сервис, также документы будут принимать в очном формате в образовательных учреждениях.

Запись в электронной форме идет быстрее. Со слов Кармазиной, очередь фиксируют по секундам, чиновники настоятельно рекомендуют воспользоваться порталом. До старта официальной подачи электронных заявлений можно оформить черновик, чтобы подать заявления без лишних проблем.

Школа примет решение в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Еще через три рабочих дня данные о зачислении появятся на Госуслугах.

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В Карелии заявления о зачислении первоклассников начали подавать с 25 марта. Как объяснил министр образования Роман Голубев, заявления подавали родители, которые проживают на закрепленной за школой территорией и которые относятся к льготным категориям. Министр также пояснил, что право первоочередного приема предоставляется детям сотрудников военных структур, в том числе детям участников СВО, правоохранительных структур, федеральной противопожарной службы МЧС. Также преимущественным правом на зачисление в первый класс пользуются дети, чьи братья и сестры уже обучаются в школе, в которую родители подали заявление.

Второй этап будет проходить с 6 июля по 5 сентября (или до заполнения всех свободных мест), в эти даты родители могут подать заявление в любую другую школу, не относящуюся к их месту проживания. // фото freepik.com