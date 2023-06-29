Внедорожник в Карелии сбил 12-летнего ребенка на «зебре»

Школьник в поселке Пиндуши получил травмы на пешеходном переходе. Это произошло 28 июня в результате ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Около дома № 1 на Повенецкой улице 12-летний мальчик переходил проезжую часть. В 16:40 его сбил 41-летний мужчина на Toyota Land Cruiser.

Почему он не увидел ребенка, непонятно. В этом будут разбираться правоохранители, идет проверка. // фото: ГИБДД Карелии