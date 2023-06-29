Бдительный прохожий в Сегеже задержал ограбившего пенсионерку злодея

Пенсионерка в Сегеже шла по улице и пострадала от грабителя. Неизвестный подбежал к 71-летней жертве сзади и вырвал сумку из рук, сообщили в МВД Карелии.

Внутри были деньги, сотовый телефон и документы, злоумышленник побежал и уже почти скрылся. Однако его задержал неравнодушный прохожий, который все это увидел.

Незнакомца доставили в полицию, оказалось, что 38-летний мужчина не работает, хотел купить алкоголь, но денег не хватило. Тогда он решился на преступление. Возбуждено уголовное дело. // фото: www.freepik.com