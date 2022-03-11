Владимир Любарский ушел из Instagram

Глава Петрозаводска закрыл свой аккаунт в Instagram. О своем решении Владимир Любарский сообщил «ВКонтакте», мотивировав его изменением политики в мессенджерах.

«Друзья, сегодня Фейсбук и Инстаграм разрешили своим пользователям призывать к насилию в отношении россиян. На этом наши пути с Цукербергом и Ко расходятся. Закрываю свой аккаунт в Инстаграм»,

- сообщил градоначальник.

Ранее об уходе из «Инстаграма» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ряд российских губернаторов, МВД РФ, СПЧ также отказались использовать аккаунты в «Фейсбуке» и «Инстаграме».

Ранее Meta сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях, сообщает News.ru. Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Инстаграму» и попросила признать Meta экстремистской организацией и запретить ее в России. (фото пресс-служба городской администрации)