Здание комбината хлебопродуктов снесли за считанные секунды

В Кондопоге снесли здание комбината хлебопродуктов. Видео опубликовал паблик «О чем говорит Кондопога» с комментарием: «Бух и рухнуло КХП». На записи слышен звук сирены, затем слышен громкий звук, после которого здание рухнуло.

Многие подписчики с горечью восприняли увиденное: «Рухнула наша молодость».

По информации «Деловой Петербург», Кондопожский комбинат хлебопродуктов был создан на базе комбикормового завода, построенного в 1984 году. Комбинат занимался закупкой, переработкой, реализацией различных видов муки и манной крупы.

В 2015 году власти республики планировали возродить производство на комбинате, но комбинат обанкротился.