Видеоуроки карельского и вепсского языков появятся в Интернете

Видеоуроки карельского и вепсского языков записывают для курсов в рамках проекта «Учимся вместе» в Петрозаводске.

Авторы готовят курсы ливвиковского и карельского наречия, вепсского языка «Легко сказать?!». В каждый курс входят десять уроков, которые проводят опытные педагоги.

Записи уроков выложат в Интернет. Как отмечается на сайте регионального правительства, любой желающий сможет научиться читать, писать на карельском или вепсском языке, составлять простые грамматические конструкции и рассказывать о себе. (фото pixabay.com, StartupStockPhotos)